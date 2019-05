Altro giro, altra missione europea. Piero Ausilio ieri sera è volato a Londra per seguire la semifinale tra Tottenham e Ajax, un altro blitz come tipico dei direttori sportivi più importanti che presenziano alle massime sfide europee per seguire giocatori ma anche per prendere contatto con i procuratori presenti. Il ds dell'Inter è attivo su diversi nomi, li segue da tempo con particolare interesse; di certo, il terzino sinistro dell'Ajax Nicolas Tagliafico è una sua conoscenza e le caratteristiche sono molto gradite. L'argentino è presente sulla lista ma il prezzo sale, partita dopo partita.

LA VERITA' SU ZIYECH - Oltre a Tagliafico, l'altro giocatore monitorato dall'Inter è l'esperto centrale Jan Vertonghen, trattato dai nerazzurri nello scorso autunno prima che rinnovasse il contratto con il Tottenham per un anno. L'Inter poi si è regalata Diego Godin, ma Vertonghen poteva essere un colpo low cost che Ausilio aveva già messo nel mirino. La semifinale europea è stata un'occasione per avere conferme su di lui. Non ne servivano invece per testare lo spessore di Donny van de Beek, gioiello dell'Ajax il cui prezzo sta davvero diventando fuori mercato per i club italiani, sfondando abbondantemente il muro dei 50 milioni di euro. In Francia invece hanno annunciato l'assalto imminente dell'Inter per Hakim Ziyech, ancora protagonista in Champions League tra magie e colpi da giocatore vero: ad oggi non c'è stata alcuna offerta o dialogo informale, Ziyech era un'idea nerazzurra rimasta tale nello scorso ottobre e adesso il costo è triplicato. Insomma, il marocchino è una possibilità complicata che non è in cima alle opportunità studiate da Ausilio e Marotta.