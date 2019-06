Il Decreto Crescita potrebbe aiutare l'Inter: la società nerazzurra potrebbe risparmiare tra i 15 e i 20 milioni di euro sull'ingaggio triennale da poco sottoscritto con Antonio Conte, in quanto il tecnico salentino ha lavorato negli ultimi anni fuori dall'Italia. Come sottolinea Sky Sport infatti, la norma riguarda solo chi rientra in Italia dopo essere stato all’estero almeno due anni, quindi è applicabile al tecnico ex Juve, ma solo se lo stesso abbia mantenuto la residenza fiscale in Gran Bretagna e non l’abbia spostata in Italia dopo l'esonero dal Chelsea.