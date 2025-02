Inter, il tifoso Amadeus: "Presto per dire chi è favorito per lo scudetto. Bove a Sanremo? Sarebbe bello"

Daniele Venturelli/Getty Images

Il noto conduttore televisivo e tifosissimo interistaha parlato in un'intervista ai colleghi di Violanews. Queste le sue parole: "Da spettatore vedo sempre una Fiorentina molto forte e pericolosa. Non vedo nessun vantaggio per l'Inter."- "Da 8, ma anche da 9 a seconda della resa dei calciatori. Mi sembra il mercato di una squadra ambiziosa, che ha gettato basi importanti per il futuro. Palladino è bravo e la società lo sta seguendo. La Fiorentina può puntare a un piazzamento Champions, se non quest'anno, subito l'anno prossimo. Mi aspetto tanto da Zaniolo, può dare molto di più."

"Storicamente l'Inter a gennaio non rivoluziona mai. La società, con l'allenatore, ha sempre affermato di essere a posto così com'è. Io sono d'accordo, la formazione dell'Inter è forte per poter rivincere lo scudetto. Sono stati fatti acquisti mirati. Zalewski è molto sottovalutato, non è riuscito a esprimersi a Roma, ma è molto forte.""Sono contentissimo per Edoardo. Carlo (Conti, ndr) è tifosissimo della Fiorentina, quindi la troverei una cosa giusta chiamarlo."

"Ancora troppo presto per capire chi possa vincere. Certo, la partita del primo weekend di marzo a Napoli sarà, non dico decisiva, ma determinante. Credo che l'Inter debba arrivare a quella partita almeno con gli stessi punti del Napoli, quindi la gara di Firenze sarà fondamentale."