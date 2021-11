Priorità a Brozovic, ma non solo: l'Inter è al lavoro per blindare con un nuovo contratto anche Dimarco. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il difensore mancino guadagna circa un milione di euro netto all'anno, bonus facili compresi (la parte fissa è di poco superiore ai 500 mila euro). La scadenza è vicina, giugno 2023: sarà allungata fino al 2026 (come per Barella e Lautaro), con firma possibile a quota 2 milioni netti, anche qui con accordo a salire.