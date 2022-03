L'Inter è stata ascoltata a Nyon dalla prima sezione del Club Financial Control Body dell’Uefa nella giornata di venerdì in merito al mancato pareggio del bilancio nel periodo 2018-21, afflitto dalla pandemia Covid-19. Quello aperto nei confronti del club nerazzurro è un 'procedimento standard', una sorta di passaggio formale che non ha come obiettivo quello di sanzionare la società per il mancato rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario.

Nella stessa giornata c’è stata un’audizione anche per Milan e Roma, mentre a breve toccherà alla Juventus. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.