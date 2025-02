Inter, Inzaghi: "Calhanoglu verso la panchina. Calendario da accettare, ma così è impossibile"

Alla viglia del derby di campionato contro il Milan,ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla consueta conferenza stampa da Appiano Gentile.“Sappiamo tutti cosa rappresenta il derby, una partita sentita e piena di insidie perché il Milan ha ottimi calciatori”.“Conosciamo il valore della squadra che incontriamo. I primi due derby sono andati male, il primo meritatamente, nel secondo in Supercoppa dovevamo essere più bravi perché eravamo in controllo. Il primo gol è stato viziato da un fallo su Asllani e poi abbiamo sbagliato più volte il gol del 3-1. Dobbiamo essere più bravi nei momenti decisivi della partita”.

“Ieri hanno fatto il primo allenamento completo in gruppo, giovedì solo parziale. Stanno meglio e si candidano per poterci dare una mano. Calhanoglu quest’anno ha avuto qualche problema in più e stiamo cercando di recuperarlo il prima possibile. In altre occasioni aveva saltato al massimo una o due partite, sappiamo cosa rappresenta Hakan per noi”.“Ieri ha fatto un buon lavoro, a oggi ci sono maggiori possibilità che parta dalla panchina, ma dovrò cercare di valutare bene anche gli altri che sono usciti dall’ultima partita”.

“La continuità che abbiamo avuto da agosto perché posso solo elogiare i ragazzi per questi 5 mesi. In Champions siamo arrivati tra le prime 4. Ci sono tantissime squadre forti che non sono arrivate tra le prime 8. Da febbraio comincia tutto a complicarsi nuovamente e dovremo essere bravi a esprimerci con la continuità che abbiamo visto finora”.“Come ho detto prima il primo derby è stata l nostra peggior partita, ma in Supercoppa avremmo dovuto gestire meglio gli episodi. La partita era chiusa, ma può capitare, però poi bisogna reagire meglio”.

“Mi è stato detto che si era trovato un accordo per giocare in questa data ed è giusto, noi ci adeguiamo come abbiamo sempre fatto, ma pensavo che a febbraio ci si potesse allenare meglio essendo arrivati tra le prime otto e invece non sarà così viste le date delle partite, non riuscirò a dare ai miei il giusto riposo che avrebbero meritato per quanto dato. Non ci aspettavamo un calendario così congestionato, ma ci hanno detto che il Lega hanno firmato tutti per queste date”.

“A me non interessa nulla di quello che è successo, mi interessa rivedere le cose che abbiamo sbagliato in campo per essere più bravi a reagire in modo diverso. I precedenti non scendono in campo”.“Assolutamente no, l’ho detto a più riprese, come sbagliamo noi allenatori possono farlo anche gli arbitri. Su Asllani c’era un calcio netto di Morata, ma come ho detto prima, questo è un episodio della gara e bisogna essere più bravi a reagire”.

“In questo momento Napoli, Inter e Atalanta hanno preso un po’ di vantaggio e sono le tre favorite, ma qualcuno può ancora inserirsi con qualche filotto di vittorie. Domani abbiamo una partita importante”.“Ci sono momenti della stagione, come la partita di mercoledì, che è stata interpretata bene fin da subito. La squadra aveva approcciato alla gara nel modo migliore, dobbiamo dare seguito a queste partite e così si può avere quel rendimento continuo di cui parlavo prima”.