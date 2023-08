L'Inter è rimasta scottata dal dietrofront di Gianluca Scamacca che, prima di accettare la proposta dell'Atalanta, aveva ribadito la sua volontà di giocare per Inzaghi.



DELUSIONE - Secondo La Gazzetta dello Sport, il club di Zhang aveva grande fiducia nella buona riuscita dell'affare e due carte importanti da giocarsi: la stima di Simone Inzaghi e il palcoscenico della Champions League, rispetto all’Europa League garantita dell’Atalanta. Ma non è stato sufficiente, per la delusione dell’allenatore interista, che aveva messo proprio l'ex Sassuolo in cima alle sue preferenze.