A margine della sfida contro l’Udinese, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha manifestato il proprio rammarico per la sconfitta patita. Queste le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Dazn“L’Udinese ha avuto più cattiveria e determinazione e ha meritato di vincere. Sono l’allenatore e sono il primo responsabile, dobbiamo fare tutti di più a partire da ma e adesso dovremo essere bravi ad analizzare”.“Assolutamente sì, l’Udinese arrivava più cattiva e determinata sulle seconde palle ed eravamo già in difficoltà e avevo paura che offrissimo di più. Tutta l’Inter stava facendo male e in quel momento ho voluto fare due cambi”.Assolutamente si perché un calciatore vuole stare in campo, è comprensibile ma si devono fare delle scelte e in quel momento volevo sistemare la squadra. non abbiamo cambiato modulo ma messo due elementi competitivi chetano fatto la loro gara“Il primo tempo, dovevamo gestire in maniera diversa dopo avere avutola fortuna di segnare subito. Nel secondo tempo ci siamo allungati e abbiamo concesso riparte nonostante in settimana abbiamo visto come l’Udinese sia pericolosa in questo”“Ci vuole più continuità e determinazione, siamo l’Inter e non possiamo accontentarci di vincere due partite.In questo momento ci manca continuità, questa partita ci farà analizzare e meditare perché l’Udinese ci è stata superiore”.Assolutamente si, anche se è normale che dobbiamo fare meglio perché tre sconfitte in sette partite… Dobbiamo fare meglio”.