L'Inter vince la Supercoppa italiana battendo 2-1 la Juventus, al termine dell'incontro il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha commentato a Mediaset: "Abbiamo incontrato una squadra forte che ha fatto una partita da Juve. Ci ha creato non tantissime difficoltà ma siamo stati bravi. Penso che la vittoria sia meritata contro un grande avversario. Hanno fatto una partita da Juve, sono sempre stati dentro la partita. Batterli non è mai semplice, anche se io avevo precedenti favorevoli con loro in Supercoppa. Sono molto soddisfatto".



SANCHEZ - "Penso che tutti quanti volessero giocare. Gagliardini è stato uno dei migliori in campo con la Lazio e non ha fatto neanche un minuto. Di volta in volta devo fare scelte, in questo momento ho gli attaccanti in grandissime condizioni: Sanchez ma anche Correa, Lautaro e Dzeko ci hanno dato una grande mano, oggi anche Vidal ci ha dato una mano e Dimarco è stato determinante per il gol. Volevamo questo trofeo a tutti i costi perché era dal 2010 che l'Inter non vinceva la Supercoppa, era passato troppo tempo".



COSA HA DETTO ZHANG IN SPOGLIATOIO - "Era molto contento, ha riunito la squadra e ci ha fatto i complimenti. I ragazzi come sempre hanno risposto, erano contenti e hanno detto che vorrebbero un premio e penso che il presidente lo farà".