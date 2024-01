Inter-Juve, un tutto esaurito da record: ecco quanto incasseranno i nerazzurri

Manca ancora una giornata di Serie A, ma i riflettori sono già puntati al big match di domenica 4 febbraio. A San Siro si gioca Inter-Juve, sfida al vertice del campionato che dirà molto di una corsa scudetto avvincente come non capitava da tempo. I bianconeri sono avanti in questo momento ma hanno una gara giocata in più e potrebbero arrivare allo scontro diretto davanti ai nerazzurri.



CHE INCASSO - Come riporta La Gazzetta dello Sport, i biglietti per la gara si sono volatilizzati in poche ore e si punta a un record. Inter-Juve di fatti potrebbe essere fra le gare a San Siro con l’incasso più alto di sempre in campionato. Non ci sono chiaramente ancora le cifre ufficiali ma l'incasso del prossimo Derby d'Italia potrebbe avvicinarsi ai 6 milioni di euro, e anche superarli.



I PRECEDENTI - Si è fatto meglio solo in un paio di occasioni. In testa a questa speciale classifica c'è un altro Inter-Juventus, giocato nell’ottobre 2019 e con un incasso di 6,6 milioni di euro, seguito a ruota dal derby Inter-Milan, terminato 5-1 per i nerazzurri, giocato a inizio stagione e che portato 6,2 milioni nelle casse del club. Il prossimo Inter-Milan dunque potrebbe scalzare dal podio un altro derby, giocato in casa del Milan nel marzo 2019, che arrivò a 5,8 milioni.