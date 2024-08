Getty Images

Inter-Juventus, derby d'Italia al cinema: "Due stelle sul cuore" e docufilm su Fagioli

Redazione CM

17 minuti fa



L'Inter celebra lo Scudetto della seconda stella anche al cinema. Dal 19 al 25 settembre 2024 sarà nelle sale il film evento che celebra il ventesimo tricolore vinto dal club nerazzurro: "Inter, due stelle sul cuore". I biglietti sono in vendita on-line sul sito interduestellesulcuore.it. Immagini inedite, testimonianze esclusive, behind the scenes e momenti indimenticabili faranno rivivere in modo unico l’incredibile impresa dei nerazzurri verso la Seconda Stella.



Inter e Filmmaster insieme per un lungometraggio dedicato ai tifosi e agli appassionati di sport: gli spettatori saranno trasportati in un viaggio entusiasmante e sorprendente che li proietterà nei luoghi che hanno plasmato la conquista del tricolore. A guidarli ci saranno tutti i protagonisti della Seconda Stella, con testimonianze e contenuti inediti: da Mister Inzaghi a tutti gli eroi nerazzurri scesi in campo, dal Top Management a Legends e celebrities del mondo della musica e dello spettacolo.



La Juventus risponde presentando alla mostra del cinema di Venezia un docufilm su Fagioli: "Fragile". In cui si racconta il percorso del giovane centrocampista bianconero, reduce dalla squalifica per calcioscommesse: "Quella di Nicolò è una storia dal carattere universale, la storia di un ragazzo che realizza il suo sogno, che inciampa e che intraprende un percorso per rialzarsi e diventare un modello di riferimento per tutti coloro che vivono momenti di difficoltà. Le scommesse, la squalifica, la gogna mediatica sono gli aspetti più noti di una storia che merita di essere raccontata in modo più approfondito, senza scivolare in facili sensazionalismi o giudizi superficiali. Dietro ai grandi campioni si celano personalità complesse, articolate, a volte difficili. Al genio sportivo si accompagnano spesso insicurezze inaspettate difficili da accettare e da gestire. Conoscere e ammettere queste fragilità diventa un gesto di maturità e di crescita che può essere di ispirazione per chi vive, o ha vissuto, momenti di difficoltà nella propria vita. Il documentario ha l’obiettivo di raccontare questo percorso e scavare nella personalità di un ragazzo la cui fragilità diventa un valore su cui costruire se stesso e la propria carriera".