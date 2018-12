, attaccante dell'e autore della rete del momentaneo 1-0 nella sfida contro la, ha commentato il 2-2 contro i giallorossi sul suo profilo Instagram: "Contento per il gol, ma volevamo tutti la vittoria. Subito testa bassa e al lavoro per la prossima". Per il senegalese terza rete nelle ultime due partite di campionato.