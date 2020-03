Antonio Conte punta l'Europa League. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come in Europa la scalata al successo, per i nerazzurri, sia meno complessa che in campionato.



“L’Europiano di Conte ha dentro un appello. No, non all’Unione Europea, qui non c'è il premier di mezzo ma l'allenatore dell’Inter. E l’appello è dritto ai suoi giocatori: fate per bene le cose oggi, perché da maggio in poi sarete «sequestrati» ad Appiano. Magari con qualche priorità da rivedere e qualche percorso da riconsiderare. Il piano è chiaro, prevede viaggi internazionali quando superare le frontiere non sarà più un problema. In linea pratica e in linea teorica. A maggio saranno passati dieci anni dall’ultima vittoria europea dei nerazzurri. A maggio, se l’emergenza coronavirus darà finalmente tregua, ripartirà la corsa verso un altro trofeo. E la strada più breve quella dell’Europa League, ora infinitamente più alla portata rispetto al campionato”.