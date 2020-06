SOS in difesa, la retroguardia dell'Inter è in emergenza. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come in vista della ripartenza, i nerazzurri, dovranno risolvere qualche problema.



“Ripartenza con il brivido. Già perché, in casa Inter, non solo c’è la preoccupazione di giocarsi di fatto due obiettivi, Coppa Italia e scudetto, nello spazio di 8 giorni, ora si è aggiunta pure l’infermeria a mettere ansia a Conte. I guai al ginocchio di Vecino, tra menisco e sovraccarico articolare, sono ormai noti. Negli ultimi giorni, però, sono arrivati anche gli acciacchi di Godin, Bastoni, De Vrij e D’Ambrosio. Per quest’ultimo, l’allarme è già rientrato, visto che è tornato ad allenarsi per il gruppo. Per gli altri, invece, pur trattandosi di problemi prevedibili, alla luce del lungo stop, le condizioni sono tutte da valutare. Peraltro, sono tutti difensori, il rischio quindi è di ritrovarsi con gli uomini contati, là dietro”.