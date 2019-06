Walter Sabatini, ex tra le altre di Inter e Roma, ha parlato di Radja Nainggolan a Lineainter.it: "Non credo sia una bocciatura esclusivamente tecnica ma attiene a taluna licenze che Radja inopinatamente si prende, non credo però che sia una scelta facile per l’Inter. Forse andrà in Cina. La possibilità che parta è reale, ma rimane il centrocampista più forte che ha l’Inter e di gran lunga direi. Per questo fossi in loro non me ne priverei. Con Conte diverrebbe letteralmente un marziano".