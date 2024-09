Inter, Lautaro: "Dopo il derby parlato meno e lavorato tanto. Gol importante, serve l'atteggiamento giusto"

AFP via Getty Images

Lautaro Martinez, autore di una doppietta nel successo per 3-2 dell’Inter al Bluenergy Stadium contro l’Udinese, ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN:



POST DERBY - “Credo che abbiamo sofferto un po', conoscevamo la squadra che affrontavamo, Questo è un campo difficile per noi. Dopo il derby abbiamo parlato meno e lavorato tanto, credo che questo si sia visto in campo".



RITROVATO GOL - “Sicuramente è importante per me, l'attaccante cerca sempre il gol. Io faccio sempre il contrario, faccio il lavoro per la squadra, se riesco a segnare meglio ancora. Devo continuare a lavorare e lasciare l'Inter sempre più in alto, è importante che la squadra debba vincere. Ci vuole l'atteggiamento giusto, lavorare sempre di più e restare umili, queste sono le parole che ci diciamo noi. Dobbiamo alzare il livello ogni giorno perché l'Inter deve crescere".