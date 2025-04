Inter, Lautaro Martinez: "Ci sono". Tra Parma e Bayern Monaco, come lo gestirà Inzaghi

Dopo aver saltato il primo atto del derby di Coppa Italia contro il Milan nonostante i tentativi di mettersi a disposizione di Simone Inzaghi, il capitano dell'Interper l'andata dei quarti di finale di Champions League. Ma, in vista di un ritorno a pieno regime dopo aver trascorso tutta l'ultima sosta per le nazionali a superare i postumi del guaio muscolare che gli ha impedito di rispondere alla chiamata dell'Argentina, il Toro, nella quale i calciatori non scesi in campo contro il Milan hanno svolto un lavoro normale,, la cui ultima apparizione risale alla trasferta, con goal dell'argentino, a Bergamo contro l'Atalanta. A sottolineare le buone possibilità di rivederlo in campo al “Tardini” nella giornata di sabato (ore 18), il breve mapostato dal classe '97 sulla propria pagina Instagram: “”. Ottime notizie per Simone Inzaghi che, perso per una ventina di giorni un'alternativa importante come Mehdi Taremi, nelle ultime due partite ha dovuto far ruotare i tre calciatori offensivi rimasti a disposizione: Marcus Thuram (tra l'altro non al 100% della condizione per un fastidio alla caviglia), Marko Arnautovic e Joaquin Correa., che in campionato ha disputato 27 partite e segnato 11 goal e che, complessivamente, in stagione ha un bottino di 39 presenze e 18 reti, si prepara dunque per la prossima partita dell'Inter in Serie A, con l'obiettivo di conservare la testa della classifica e, come minimo, il margine di tre punti nei confronti del Napoli, impegnato nel posticipo di lunedì sera a Bologna., gestendo il suo minutaggio e quello di Thuram potendo contare sulle buone risposte avute recentemente soprattutto da Arnautovic e poi da Correa,in vista dell'impegno che vale una fetta considerevole della stagione europea, quella sul campo del Bayern Monaco di martedì prossimo.