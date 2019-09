Lautaro Martinez non segna più: l'attaccante argentino dell'Inter si è fermato al 27' del match contro il Cagliari, seconda giornata di Serie A, disputata il primo settembre scorso. Un bel gol di testa, che tra l'altro inizialmente era stata segnalato come autorete di Cerri, con la punta sarda che si fa saltare in testa proprio del numero 9 nerazzurro nell'occasione. Da allora zero in casella, nonostante le numerose occasioni create e conquistate.



LA MANCANZA DI FREDDEZZA E L'INVESTITURA DI HIGUAIN - Già, perché al classe 1997 non si può rimproverare né l'impegno, né la capacità di creare occasioni né il lavoro effettuato per le reti dell'Inter: grande lottatore dell'area di rigore, spesso fondamentale per le segnature dei compagni, ha nella mancanza di freddezza il maggior difetto messo in mostra in questa stagione, a differenza della scorsa. Strano per un calciatore che sia nel Racing che nella nazionale argentina si è sempre distinto per la grande prolificità sotto rete, tanto da ricevere l'investitura di un bomber come Gonzalo Higuain per il futuro del'attacco dell'Albiceleste.



SANCHEZ O LUKAKU, CON BARCA E JUVE SERVONO I GOL DEL TORO - All'inizio si pensava potesse essere un problema di assortimento nella coppia con Lukaku, ma ieri, in tandem con Alexis Sanchez, la solfa non è cambiata, anzi: il manifesto della stagione del Toro fino a qui è andato in scena proprio in occasione dell'espulsione del cileno, con il secondo giallo rimediato per simulazione proprio sfruttando un'occasione creata da Lautaro, abilissimo nel liberarsi dalla marcatura dei difensori della Samp ma sprecone dinnanzi ad Audero. Ora contro il Barcellona in Champions League ma soprattutto settimana prossima contro la Juve in campionato Antonio Conte ha bisogno di recuperare la vena realizzatrice dell'argentino: contro i bianconeri mancherà Sanchez, squalificato, e il destino offensivo dell'Inter dipenderà (anche) da lui.



