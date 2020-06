Il tecnico dell'Ajax Erik Ten Hag ha commentato a LeicestershireLIVE le voci di mercato su alcune delle stelle della squadra: "Per Onana e van de Beek sarebbe una buona possibilità la permanenza per un'altra stagione, mentre è diverso per Nicolas Tagliafico, per una questione di età". Il giocatore argentino, sotto contratto fino a giugno 2022, è nel mirino soprattutto di Arsenal e Chelsea, ma è un profilo gradito anche all'Inter.