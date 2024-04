Inter, non c'è solo Carboni: le contropartite possibili per i colpi mercato 'alla Gudmundsson'

L'articolo prosegue dopo il video su Carboni

guarda al prossimo mercato estivo con grande fiducia, consapevole di aver già chiuso almeno due colpi in entrata a parametro zero (Taremi e Zielinski) e conLa linea direttiva, qualunque sarà la proprietà (se ancora Zhang, Oaktree o chi per essi), non cambierà e sin cui, tuttavia, si potrà agire con margine soprattutto sul lato monte ingaggi. Non ci sarà quindi grosso spazio per colpi onerosi e di conseguenzadovranno studiare operazioni che comportino necessariamente l'inserimento di contropartite tecniche nei vari affari. E proprio dai tanti giocatori oggi in prestito si potrà ottenere il tanto celebre "tesoretto" da reinvestire su giocatori come ad esempiodel- Sia chiaro, per molti di questi giocatori l'Inter non vuole perdere totalmente il controllo del cartellino einsegna che c'è una formula particolare che permetterebbe al club nerazzurro sia di incassare che di valutare il percorso di crescita di molti di questi ragazzi. Il centrocampista classe 2003 èma l'Inter si è assicurata un(recompra 12 milioni), così facendo si dà tempo alla squadra ricevente di formare e utilizzare il ragazzo garantendone, solo in caso di forte crescita un rimborso discreto a livello economico per riacquistarlo.Il caso più eclatante è ovviamente quello di, che nell'anno di prestito secco alsta letteralmente stupendo tutti e sta confermando tutte le sue enormi qualità. L'Inter non vuole riportarlo alla base per fargli fare un anno da quinta punta e sicuramente non vuole perderne il controllo, di conseguenza sta cercando per lui la soluzione migliore fra un altro prestito secco e, appunto, un'operazione "alla Fabbian".