Diego Godin sarà il primo della lista, al momento l'unico senza escludere sorprese. Perché l'Inter da qualche anno ha ripreso la strategia degli acquisti a parametro zero ma vuole fare valutazioni approfondite su ogni nome proposto: l'esterno Eduardo Salvio del Benfica è un esempio, offerto nella sede nerazzurra dal suo procuratore nei mesi scorsi ma prontamente rifiutato. Impossibile pensare a nomi inarrivabili come Anthony Martial che è stato blindato dal Man United, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno frenato anche su due opportunità legate a Antonio Valencia e Hector Herrera. AFFARI CONGELATI - Il terzino destro sudamericano non ha ancora rinnovato con il Manchester e si fa probabile un suo addio da giugno, il contratto al momento è fermo: Valencia è stato offerto all'Inter da gennaio scorso con insistenza, ad oggi è considerato poco convincente sul piano dell'età (34 anni nel prossimo agosto) e delle pretese economiche, in quel ruolo è previsto un acquisto di spessore a giugno. Insomma, passo indietro come quello fatto per Hector Herrera a scadenza col Porto, corteggiato anche dall'Atlético Madrid e in dialogo coi Dragoes per un potenziale rinnovo: tutte situazioni aperte, l'Inter ha il gradimento totale di Herrera già da ottobre ma ha scelto di fermarsi nei dialoghi con il suo entourage. Oggi non è considerato una prima scelta a centrocampo dove serviranno investimenti di alto livello per ripensare completamente il reparto; Herrera fa richieste importanti e l'Inter si è frenata, come per Valencia. Da non sottovalutare altre opportunità che spunteranno, questi due nomi però dopo Salvio diventano gelidi. Perché non tutti i Godin riescono col buco.