L'Inter e Pirelli non si separeranno, ma la sponsorizzazione in scadenza nel 2021 sarà ovviamente rivista e rischierà di essere declassata. Secondo quanto riferito da Prima Comunicazione, infatti, Suning e Pirelli hanno deciso di non rinnovare l'attuale accordo come main sponsor che attualmente parte da una base di 10,5 milioni di euro e solo grazie ai bonus derivanti dai risultati nelle coppe europee ha portato (nell'ultimo anno) la cifra a 19 milioni.



Pirelli resterà quindi, ma non più da main sponsor sulle divise da gara. Inter, Suning e il colosso degli pneumatici stanno infatti pensando di ridimensionare la partnership con una forma di sponsorizzazione differente e che riguarderebbe di fatto soltanto le divise di allenamento.