L’Inter è a caccia di plusvalenze. Secondo Alfredo Pedullà di Sportitalia, il Genoa sta per chiudere una doppia operazione con l’Inter. Non soltanto il portiere Ionut Radu, classe 1997, ma anche il centrocampista Xian Emmers è in dirittura d’arrivo. La trattativa è in stato molto avanzato, per l’Inter sarebbe una doppia plusvalenza, i cartellini verrebbero valutati tra i 5 e i 7 milioni a testa. L’Inter per entrambi i giocatori vuole riservarsi un diritto di recompra.