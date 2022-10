Non lo scopriamo certo oggi, alla luce anche della sempre più- sospeso dalla scadenza nel 2024 del prestito da 275 milioni di euro di Oaktree e da quella nel 2027 del nuovo bond da 415 sottoscritto il gennaio scorso - ma l'importante conferma (rispetto alle prime indiscrezioni de Il Sole 24 Ore) riferita nella giornata di ieri dal Financial Times è che,, per una cifra complessiva che toccherebbe quota 1,2 miliardi. Una somma che ha scoraggiato ogni tipo di potenziale compratore fino ad oggi, maper rendersi più appetibile sul mercato e convincere quei soggetti che nelle ultime settimane avrebbero compiuto i primi sondaggi esplorativi - si parla di- a muoversi in maniera più concreta.rappresenta ovviamente la questione più attuale e aperta, mentre procede il dibattito pubblico e in attesa che venga varato il progetto definitivo in compartecipazione col Milan.Una soluzione tampone per arginare le continue fuoriuscite di capitali - oggi l'Inter brucia circa 10 milioni di euro al mese - e garantire un avvenire nel breve periodo più stabile, in attesa che si materializzino condizioni e proposte concrete da parte di quei soggetti stranieri che Goldman Sachs e Raine stanno individuando per dare una svolta definitiva al club di Viale della Liberazione e proiettarlo nel futuro. Un futuro senza Suning.