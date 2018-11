Joao Mario viaggia spedito verso una maglia da titolare in vista della sfida che vedrà l'Inter affrontare il Frosinone. Procede l'operazione di rilancio del centrocampista portoghese che, nel corso dell'ultimo mese, sta trovando spazio nelle rotazioni di Luciano Spalletti. Il suo reintegro in rosa è fondamentale anche e soprattutto guardando al bilancio e alle prossime sessioni di mercato.



CESSIONE IMPOSSIBILE - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com ad oggi non ci sono grandi club disposti ad investire cifre importanti per Joao Mario. il costo del suo cartellino è fuori budget per i club turchi che si erano informati tramite intermediari con il suo agente e anche l'addio a Kia Joorabchian sta frenando le piste inglesi che l'anno scorso lo avevano portato in prestito al West Ham.



QUANTO COSTA? - Perchè Joao Mario è così difficile da piazzare sul mercato e perchè l'Inter non può permettersi di svalutarlo ulteriormente? A bilancio il costo storico del cartellino è di circa 44 milion e al 31 dicembre 2018 sarà ammortato per circa 21 milioni. Quindi per poterlo cedere senza fare minusvalenza l'Inter dovrà incassare almeno 23 milioni. Ma c'è di più perchè l'Inter dovrà garantire a Joao Mario altri 12,3 milioni di euro lordi di ingaggio per i prossimi due anni e mezzo. Cifre importanti e che alleggerirebbero e non poco il monte ingaggi del club. Rivalutarlo per poi rivenderlo. L'Inter e Spalletti hanno il dovere di non sprecare un capitale che oggi è a tutti gli effetti bloccato.



@TramacEma