Lukaku non è l'unico grande ex in Inter-Roma. Da una parte c'è Mkhitaryan e dall'altra Mourinho. Il quale, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, rimpiange il centrocampista armeno passato ai nerazzurri a parametro zero. Nella Capitale è stato proprio l'allenatore portoghese a trasformarlo stabilmente in mezzala di centrocampo. Ora l'Inter se lo gode ed è pronta a rinnovargli il contratto in scadenza al termine di questa stagione per un altro anno fino a giugno 2025.