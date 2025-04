Inter-Roma, Pavard esce per infortunio: le condizioni

AFP via Getty Images

Allarme Inter, soprattutto in vista dell'andata della semifinale di Champions contro il Barcellona. All'11' del primo tempo della sfida contro la Roma,. Il giocatore viene medicato dallo staff medico a bordo campo, decidendo poi insieme a Inzaghi di tornare in campo. Altri due minuti e nuovo stop, va di nuovo a terra; non la sente rigida, fanno sapere i bordocampisti di Dazn. Segno che non riesce a continuare la partita, l'ex Bayern Monaco esce e al suo posto entra Bisseck.

- Nel momento in cui ha visto Pavard a terra, il pensiero di Inzaghi probabilmente sarà andato alla sfida con il Barcellona in programma mercoledì prossimo, 30 aprile, alle 21.o se l'allenatore dovrà trovare un'altra soluzione. In caso di forfait, a sostituirlo potrebbe essere proprio Bisseck subentrato nella partita con la Roma.