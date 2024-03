Inter: segnano tanto, segnano tutti. Per numero di reti e di marcatori Inzaghi fa meglio di Real e City

Federico Targetti

Il tabellone dei quarti di finale di Champions League è completo a metà, e dopo i primi quattro ottavi di ritorno non ci sono sorprese: Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, ma soprattutto Real Madrid e Manchester City, le due grandi favorite, hanno fatto il proprio dovere ed eliminato le avversarie. La prossima settimana toccherà alle altre, occhi puntati allora sull'Inter, la finalista sconfitta della passata edizione che è chiamata a difendere il gol di vantaggio ottenuto a San Siro sull'Atletico Madrid. Gli uomini di Simone Inzaghi si presenteranno al Civitas Metropolitano con una consapevolezza in più, maturata proprio nelle sfide disputate dopo l'andata con i Colchoneros.



COOPERATIVA DEL GOL - Infatti, gli infortuni di Acerbi, Calhanoglu e Thuram hanno costretto i nerazzurri ad attingere a tutte le proprie risorse in termini di profondità della rosa, con risultati ancora una volta brillanti: De Vrij, Asllani e Sanchez hanno trovato le prime reti nella Serie A 2023-2024 contro il Lecce (l'olandese) e contro il Genoa (gli altri due). Se a ciò si aggiunge il gol di Darmian nel recupero con l'Atalanta, il totale dei marcatori della Beneamata in campionato sale a 16, alla pari con la Fiorentina.



IN EUROPA - Contando tutte le competizioni, il dato viene portato a 17 da Carlos Augusto, che ha segnato il gol risultato poi inutile contro il Bologna agli ottavi di finale di Coppa Italia. Utile, però, per superare proprio Real Madrid e Manchester City in questa speciale classifica (rispettivamente 15 e 16). Ma non è l'Inter la migliore se contiamo tutte le partite ufficiali in stagione: l'Atalanta, che in campionato conta 15 giocatori a segno, è riuscita a mandare in rete in Europa League anche Djimsiti, Scalvini, Ruggeri e il giovane Bonfanti, a secco in Serie A: i bergamaschi guardano tutti dall'alto in basso con 19, ma poi si passa al campo e l'ultimo confronto recita 4-0 Inter, la squadra migliore di tutti i cinque maggiori campionati europei per gol segnati: 69 in 27 partite. Con questi numeri, impossibile non puntare a ripetere (se non migliorare) l'exploit europeo anche nella stagione in corso.