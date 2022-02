Intervistato da Dazn, il centrocampista dell'Inter (adesso in prestito alla Sampdoria) Stefano Sensi, si è mostrato soddisfatto per aver bagnato l'esordio in blucerchiato con un gol. Queste le sue parole a margine del match.



"Sintonia con Giampaolo? Abbiamo lavorato tanto e messo insieme le idee del mister. Ho parlato con lui ma a parte modulo ed idee è importante che ci abbiamo messo il carattere. Con Caputo, che conosco, abbiamo la stessa filosofia di calcio e ci troviamo bene, abbiamo lo stesso modo di cercare gli spazi. La Nazionale? La cosa principale adesso è la salvezza della Samp. Per me è una rampa di rilancio, volevo giocare e la Samp è perfetta per me. Io papà? Gol per la piccola Ludovica in arrivo e per Giulia, la donna che mi sta accanto e mi supporta e sopporta"