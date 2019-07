Stefano Sensi ha iniziato la sua prima giornata a tinte nerazzurre. Il centrocampista del Sassuolo, arrivato a Milano ieri sera, sta sostenendo le visite mediche all'Humanitas di Rozzano, dopo di che proseguirà il normale iter che lo porterà a firmare il suo contratto con l'Inter. Dopo gli incontri dei giorni scorsi tra Sassuolo, società nerazzurra e il suo agente Giuseppe Riso, è arrivata la definitiva fumata bianca. Per un futuro nerazzurro.



I COSTI - Operazione da 27 milioni di euro in parte cash (più il cartellino di Marco Sala): 5 milioni per il prestito oneroso più 22 milioni per il diritto di riscatto. Sul classe '95, entrato nel giro della Nazionale di Mancini, c'era anche il Milan, che però si era fermato a 15 milioni di valutazione. Niente da fare, l'Inter ha offerto di più.