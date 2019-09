Intervenuto ai microfoni di De Sola, Gabriel Barbosa - meglio noto come Gabigol - ha dichiarato: "È il sogno di ogni giocatore giocare in un top club europeo, ma sono molto contento al Flamengo. Non ho fretta di lasciare Flamengo, sono molto felice qui. La metà del mio cuore appartiene al Flamengo, l'altra al Santos, che è il club verso cui provo molta gratitudine...Il Flamengo lo sento come casa mia da quando sono arrivato. Ho sempre sognato giocare qui, adoro farlo al Maracana. Quando non sono sceso in campo ero lì a tifare con il pubbluco. Questo passaggio sarà segnato per il resto della mia vita".