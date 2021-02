Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, bandiera dell'Inter, parla a FirenzeViola prima della partita tra nerazzurri e Fiorentina: "Da tifoso spero che l’Inter continui a fare bene. La partita con la Juve è stata affrontata nel modo migliorerà secondo me. Senza il pasticcio difensivo e il rigore dubbio, avremmo parlato di altro. Per il resto, non c’è stata discontinuità, Ci sono state prestazioni valide a gennaio, compresa quella di Coppa Italia contro la Fiorentina. Firenze non è mai un campo facile. Non essendoci il pubblico, forse, lo sarà di più. La Fiorentina ha due assenza delicate, Milenkovic e Castrovilli, ma è una squadra che ha ritrovato identità, lo ha dimostrato anche col Torino, gestendo la partita in 9 senza grossi problemi. Un giocatore viola in particolare che strapperebbe a Firenze? Lo dico da un po’, Castrovilli, che non mi dispiace sia squalificato".