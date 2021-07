Gigi Riva, ex attaccante della Nazionale e del Cagliari, parla a La Repubblica dell'azzurro Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter: "Il nostro Barella: nostro della Sardegna. Ha personalità e serietà, è davvero un bel personaggio. È coraggioso, non ha avuto paura di partire giovane per andare a giocare nell’Inter. È un ragazzo che ha testa, basta sentirlo parlare: dà e darà grandi soddisfazioni".