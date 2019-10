L'infortunio di Danilo D'Ambrosio regalerà inevitabilmente più minuti in campo ad Alessandro Bastoni. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il difensore abbia la stima di Conte.



“Nelle rotazioni difensive, invece, troverà certamente più spazio Alessandro Bastoni, già titolare a Genova contro la Samp e subentrato a Godin contro la Juventus: il difensore dell’U21 piace molto a Conte ed è l’unico centrale mancino della rosa nerazzurra. Con la Samp è stato tra i migliori e nel derby d’Italia non ha certo sfigurato. Con lui in campo, Skriniar può riposare o traslocare a destra per far rifiatare all’occorrenza Godin senza che la difesa perda in centimetri o forza fisica. Certo, rispetto ai compagni manca in esperienza, ma il futuro è dalla sua parte e quello all’Inter può cominciare già domenica a pranzo al Mapei Stadium”.