Inter su Gareth Bale? L'esterno offensivo del Real Madrid è stato messo alla porta, con le valigie in mano, da Zinedine Zidane, che non vuole più il gallese con sé. Negli ultimi giorni si sono rincorsi rumors su un possibile futuro in nerazzurro dell'ex Tottenham, Mr 100 milioni di euro, ma il suo agente ha smentito tutto.



"SPAZZATURA" - Jonathan Barnett, procuratore di Bale, ha liquidato le voci così a Espn fc: "Spazzatura" - aggiungendo - "Le voci che lo danno all'Inter sono tutte cavolate. Il giocatore non ha intenzione di lasciare il Real Madrid ed è pronto a partire per la prossima settimana per la preparazione al Montreal. Ha ancora un contratto fino al 2022 e sarà a disposizione del tecnico Zidane".