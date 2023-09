, visto ciò che il 5-1 rifilato ai cugini ha comportato, nel gruppo come nell'ambiente, estasiato dalle giocate di Mkhitaryan e compagni. Ma il tempo dei festeggiamenti è volato via in un lampo, ormai è già vigilia di, dove un paio di elementi hanno spiccato su tutti. Dopo aver affrontato Leao e Pulisic, ci sarà altri due esterni particolarmente pericolosi da limitare: trattasi diStadio rumoroso e avversari aggressivi, ci sarà bisogno di tutto il carico di energie fisiche e nervose, non a caso nella sfidaPer la sfida di mercoledì sera, invece, Inzaghi chiederà un altro sforzo ai suoi e la formazione vista nel derby potrebbe essere confermata quasi in toto.Per quanto riguarda il primo, potrebbe partire ancora dalla panchina, con la mediana nerazzurra confermata per intero da destra verso sinistra con, probabilmente ancora con Acerbi al centro della difesa, a coordinare il reparto che dovrebbe completarsi con Bastoni. Domani la rifinitura che scioglierà ogni dubbio.INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.