Inter, Triplete sfumato: campanello d’allarme per il finale di stagione

Contro il Bologna si era avuta la percezione di un’Inter stanca, incapace di trovare risorse che potessero in qualche modo invertire l’inerzia di una gara che via via appariva sempre più dura al Dall’Ara. Nella semifinale di Coppa Italia è arrivata la conferma: il serbatoio delle energie non è ai massimi storici e l’Inter si trova nel bel mezzo di una salita, adesso anche con un pesante passivo da digerire, maturato proprio nel derby. Il Napoli ha recuperato lo svantaggio e ha di fronte un calendario agevole, domenica a Milano arriva la Roma di Claudio Ranieri, mercoledì ci sarà la semifinale d’andata di Champions contro il Barcellona… Una curva lunghissima, difficile da gestire, ci sarà da lavorare tanto di controsterzo ma nel frattempo il primo trofeo stagionale è andato, portandosi via quelle ambizioni di Triplete che francamente sembravano più una forzatura che una concreta speranza.

Bologna e Milan rappresentano un campanello d’allarme cheinizia a palesarsi, il tutto o niente è sempre stato un argomento centrale in queste settimane, proprio perché i nerazzurri già tra Udinese e Parma avevano mostrato di sbandare pericolosamente.

In attacco i problemi più seri:. Correa, Taremi e Arnautovic sono troppo distanti dalle prestazioni del francese eNon a caso Inzaghi ha evidenziato l’assenza dei suoi tre infortunati (Zielinski, Dumfries e Thuram), uomini che hanno trascinato, non tanto il polacco, quanto l’olandese e il francese, che per lunghi tratti della stagione hanno dimostrato di essere insostituibili.