Nuovo colpo per la Sampdoria: dall'Inter arriva Stefano Sensi, in prestito secco fino al termine della stagione. Il classe 1995 è un nuovo rinforzo per l'allenatore Marco Giampaolo.



CONTRATTO DEPOSITATO - Come si apprende dal sito ufficiale della Lega di Serie A, la Sampdoria ha depositato il contratto del centrocampista ex Cesena. Ora manca soltanto l'annuncio ufficiale dei due club.