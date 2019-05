Con una nota molto breve diffusa sul proprio profilo Twitter, l'Inter comunica ufficialmente che Luciano Spalletti non guiderà più la formazione nerazzurra. Il tecnico toscano aveva un contratto in essere fino a giugno 2021. Ecco la nota del club: "FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme".



Si conclude così, dopo due sole stagioni, l'avventura di Spalletti all'Inter, approdato nell'estate 2017 e capace di centrare due qualificazioni in Champions League al termine di altrettanti campionati. Il suo bilancio finale parla di 90 partite e uno score di 46 vittorie, 24 pareggi e 20 sconfitte. L'Inter aveva già comunicato ufficiosamente all'allenatore toscano la decisione di sollevarlo dall'incarico per fare spazio ad Antonio Conte (che si legherà ai nerazzurri per le prossime tre stagioni), ma ha ritardato di qualche giorno la comunicazione alla stampa come forma di rispetto nei confronti di Spalletti, colpito nei giorni scorsi dalla morte del fratello Marcello.



IL SALUTO DI ZHANG - Trascorsi pochi minuti dalla comunicazione ufficiale dell'esonero, il presidente dell'Inter Steven Zhang ha voluto rendere omaggio al lavoro svolto dall'ex tecnico Luciano Spalletti attraverso un post su Instagram: "Un allenatore, un insegnante, un amico. Hai sempre fatto del tuo meglio, con la pioggia o col sereno. Questi due anni di avventura significano molto per l'Inter e per me personalmente. Non dimenticheremo la tua dedizione a questa squadra e ti ringraziamo tutti dal profondo del cuore. Una volta che sei stato allenatore dell'Inter sarai sempre il mio allenatore. Grazie mister Spalletti".



