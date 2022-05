Sull'approccio alla partita si potrebbe sicuramente dire qualcosa, ma sulla reazione, quando le cose non si mettono benissimo, l'Inter non è seconda a nessuno. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“C’è della sostanza nella follia interista, in questa Serie A i campioni d’Italia hanno guadagnato 22 punti da situazioni di svantaggio ed è un record, pareggiato soltanto da Hoffenheim (Germania) e Psg (Francia) nei cinque più importanti tornei europei”.