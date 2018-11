La Gazzetta dello Sport elogia la prestazione di Lautaro Martinez contro il Frosinone e spiega come la punta argentina abbia giocato con grandissima rabbia in corpo, alla ricerca del gol, elemento per lui imprescindibile.



“Poi ecco Lautaro, il numero 10 ha la bava alla bocca. Si capisce da come sbraccia, dalle smorfie, dalla voglia di lasciare il segno, di dare la caccia a tutti i palloni, di non piegarsi mai. Avere davanti uno come Maurito, non poterci giocare giocare assieme per non sbilanciare la squadra, aspettare le poche occasioni che arrivano non deve essere facile. Ma stavolta il Toro non si lascia sfuggire il treno e trascinato dai 63 mila di San Siro, si rimette in moto. La girata di testa del 2-0 è la ciliegina. L’esultanza di pura rabbia, che ricorda le feste post-gol di Zamorano dice tutto”.