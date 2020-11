Uno score che i tifosi nerazzurri ammirano con piacere e un pizzico di invidia. La buona notizia è senza dubbio quella che Vidal dimostra di essere ancora un centrocampista con tanti gol nei piedi, quella meno bella, invece, è che Vidal è ancora fermo a zero gol con addosso la maglia dell’Inter.Sia contro il Perù che contro il Venezuela, Vidal ha giocato da mediano nei due davanti alla difesa.Meno bloccato, più libero di lasciare la zona di competenza per andare a cercare spazio dove sa e può far male. A Pulgar il compito di equilibratore. In nerazzurro, invece, quando impiegato da mediano, Vidal è spesso risultato ingabbiato dal sistema di gioco di Conte.Se ne è reso conto anche il tecnico salentino, che in occasione dell’ultima sfida di campionato contro l’Atalanta ha fatto a meno del trequartista per impiegare Vidal da mezzala sinistra. Con Brozovic play e Barella riportato qualche metro più indietro a fare da mezzala destra. Risultato? Il cileno è stato tra i migliori in campo. La mossa, purtroppo per Conte, non sembra replicabile alla ripresa contro il Torino.