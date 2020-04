Javier, vicepresidente dell’parla a Sky Sport dell’emergenza coronavirus che sta fermando il mondo: “E’ difficile pensare a una ripresa. La cosa più giusta da fare è stare a casa, ora. Dopo si parla di un rientro molto graduale, per questo è difficile pensare a una ripresa. Quelli che prendono decisioni nel mondo del calcio devono stare molto attenti, si tratta della salute e tutti siamo molto preoccupati. Non è un interruttore che si spegne e si accende e tutto torna come prima, bisogna considerare l’aspetto mentale dei giocatori. E’ una cosa di cui si deve tenere conto”.“E’ comprensibile, nessuno può vedere quello che accadrà. Noi fino al 13 aprile siamo in casa, dopo speriamo che si possa migliorare la situazione. Nel frattempo credo che sia un momento importante per riflettere. Stiamo capendo tante cose dopo tutto quello che sta succedendo, servirà a tutti quanti anche nell’ambiente calcistico”.“Penso che trovare una formula sia complicato in questo momento. Prima bisogna vedere quando questa situazione è complicata, e dopo di che bisogna anche stare attenti a non compromettere la prossima stagione. C’è anche questo rischio. Per questo non è semplice prendere una decisione e sul tavolo bisogna vedere tutte le opzioni percorribili”."L'Inter è famiglia, è resiliente, cade per rialzarsi sempre. Ci contraddistingue, fa parte del nostro dna, noi la viviamo così. L'Inter è anche responsabilità sociale, che cerca di guardare come poter aiutare. Sono tutti valori che abbiamo e che dobbiamo trasmettere"."E' sempre bello parlare di Lautaro, perché quando lo abbiamo preso lo seguivamo da tempo, era il più promettente del calcio argentino in quel momento. Parlando con Milito dicevamo che poteva a vere un futuro importante. E' un patrimonio del nostro club, cresciuto tantissimo, punto fermo della nazionale argentina, i, e mi auguro che resti a lungo, perché è molto giovane, un nostro patrimonio, rappresenta un patrimonio importante per il nostro club".