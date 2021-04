L'arrivo di Steven Zhang a Milano finalmente smuoverà le questioni societarie di casa Inter, ma secondo il Corriere dello Sport la situazione economica del club anche in caso di prestito costringerà a rivedere i piani dell'attuale progetto sportivo. Servirà prima di tutto contenere i costi e per farlo sarà necessario anche ridurre il monte ingaggi. Per questo non è da escludere una cessione di un big.