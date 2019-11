L'Inter vuole Kulusevski già a gennaio. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come l'operazione sia tutt'altro che semplice e come però Zhang, presidente nerazzurro, abbia tutta l'intenzione di provarci ugualmente.



“Eh sì, «la ronda» di Antonio Conte - come l’ha definita l’amico Roberto D’Aversa, invitando l’amico e collega a cercare rinforzi altrove – è giusta giusta dalle parti di Parma. Fate presto, fate in fretta, se possibile fate subito. Tra l’Inter e Dejan Kulusevski c’è qualcosa più di un reciproco piacersi. E anche qualcosa in più di una promessa di matrimonio a data da destinarsi. Il club di Steven Zhang s’è messo in testa di provare a fare di tutto per portare lo svedese di origini macedoni in nerazzurro già a gennaio. Non un’impresa semplice, c’è da mettersi d’accordo sia con l’Atalanta proprietaria del cartellino sia con il Parma che ne detiene i diritti sportivi per questa stagione. Ma l’idea di tentate un affondo in questa direzione c’è tutta, anche sfruttando gli ottimi rapporti che Marotta e Ausilio hanno con entrambi i club, basta guardare lo storico delle operazioni di mercato dell’Inter per trovare conferma”.