Anno nuovo, vecchi obiettivi. Il 2024 di Steven Zhang si apre con le stesse prospettive: cercare di vincere lo scudetto della seconda stella e rifinanziare il debito da 275 milioni di euro con il fondo statunitense Oaktree, in scadenza a maggio. Nel frattempo, con gli interessi, la cifra in questione è lievitata a oltre 350 milioni di euro.



LE ULTIME - La cessione dell'Inter non è sul tavolo per ora, a meno che non arrivino super offerte, e al momento non ci sono trattative concrete con potenziali acquirenti. Secondo Il Sole 24 Ore, il presidente cinese punta a rifinanziare il prestito: lo ha ribadito anche in recenti incontri con la banca Goldman Sachs, che ha dato la disponibilità a rifinanziare, con una successiva sindacazione della nuova linea con grandi credit fund ed hedge fund. Tuttavia non è così facile trovare una soluzione di questo tipo: servono nuove garanzie, a tutela di un prestito che potrebbe lievitare ancora più in alto insieme agli interessi.



PIANO B - Invece se Zhang non riuscisse a rifinanziare il prestito, potrebbe essere costretto a lasciare l'Inter a Oaktree. Con una differenza rispetto a quanto successe al Milan, passato da Yonghong Li a Elliott: Oaktree non ha alcuna intenzione di gestire il club e sarebbe già stato contattato da potenziali nuovi acquirenti per l'Inter.