Rientrato in Italia dopo 8 mesi, il presidente dell'Inter, Steven Zhang, si è complimentato con squadra e dirigenti per il lavoro svolto.



“È accaduto tutto ieri sera, nelle due ore abbondanti del blitz annunciato del numero uno nerazzurro. Quando è arrivato - erano le 19.45 - la squadra era già nella sala ristorante. Un cenno veloce ai giocatori, che più tardi però avrebbe salutato, abbracciato e incoraggiato uno ad uno. Poi Zhang si è seduto a cena con Inzaghi e la dirigenza al completo: presenti i due a.d. Marotta e Antonello, il d.s. Ausilio e il vice Baccin, oltre al responsabile della comunicazione Pedinotti. Zhang si è complimentato con la squadra e con lo staff tecnico: «Mi spiace non esser stato qui con voi prima, finalmente ci siamo. Vi rinnovo i complimenti per quanto state facendo in campo, state onorando il club - è stato il senso delle sue parole -. Ci aspettano impegni difficili, ma sono sicuro che tutti insieme saremo all’altezza». Il senso del messaggio è chiaro, tiene dentro l’orgoglio per una squadra campione d’inverno ma allo stesso la voglia di spingere il gruppo di lavoro oltre l’ostacolo del prossimo mese, di un calendario complicato, di una ripartenza che mette in fila in una settimana Lazio, Juventus e Atalanta, dunque corsa scudetto e Supercoppa in rapida successione”.