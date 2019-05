Trascorsi pochi minuti dalla comunicazione ufficiale dell'esonero, il presidente dell'Inter Steven Zhang ha voluto rendere omaggio al lavoro svolto dall'ex tecnico Luciano Spalletti attraverso un post su Instagram: "Un allenatore, un insegnante, un amico. Hai sempre fatto del tuo meglio, con la pioggia o col sereno. Questi due anni di avventura significano molto per l'Inter e per me personalmente. Non dimenticheremo la tua dedizione a questa squadra e ti ringraziamo tutti dal profondo del cuore. Una volta che sei stato allenatore dell'Inter sarai sempre il mio allenatore. Grazie mister Spalletti".