Intermania, Acerbi riferma Haaland: il siparietto sulla maglia, l'aneddoto di Marotta e il post rimosso da Spalletti

Attenti a quei due., chiusa senza gol ma con tanto calcio.Quindici mesi dopo la finale di Istanbul decisa da Rodri,e ne va orgoglioso, ma si rammarica per non essere riuscito a farle gol e a batterla sul proprio campo.: era il 19 settembre 2018 quando il Lione si impose per 2-1 all'Etihad Stadium.

Allora. Invecesul mercato.Nel pre-partita di Manchester City-Inter,. Eravamo vicini, ma poi ci sono stati problemi burocratici". Il derby d'Italia in questione è quello del 9 dicembre 2017, un altro

, che dopo la partita scrisse sui propri canali social: "Vedo molti dispiaciuti per questa prima sconfitta che tarda ad arrivare, come se pensassero che sia un incantesimo da spezzare per far tornare nuovamente il cigno un brutto anatroccolo... Sappiamo però che per adesso la fiaba è un'altra, è quella in cui sono i gufi a diventare colombe. Grande prova e fogne vuote anche questa settimana".anche perché la sua Inter, allora prima in classifica con 12 vittorie e 4 pareggi nelle prime 16 giornate di Serie A, nei successivi 22 turni di campionato raccolse 8 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Arrivando al

Questi ultimi due, nella stagione successiva, firmarono un'nella massima competizione europea.Tornando all'attualità, come etàNon a caso il centravanti norvegese vanta uno straripante strapotere fisico: vedere per credere l'imperioso stacco di testa con cui sovrasta il difensore italiano verso la metà del primo tempo.

Per il restoNella ripresa l'arbitro svedese Glenn Nyberg (suo coetaneo, complimenti per la direzione di fare) lo rimprovera prima di un calcio d'angolo per una marcatura corpo a corpo troppo asfissiante su, rimproverandolo per avergliela trattenuta durante tutto il match. Nelle interviste del dopo-garaUn simpatico siparietto tra i due, simboli di due differenti tipi di calcio: uno vecchio stampo e l'altro più moderno, ma risultati entrambi proficui.. Dal canto suo, una medaglia al collo di un 36enne che non vuole arrendersi al passare del tempo.

Francesco Acerbi wanted not one, but two shirts off Erling Haaland after the game

@tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/Y0suFRk8Sb — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 18, 2024

La prossima sfida è in calendariocon un colpo di testa su azione da calcio d'angolo. I rossoneri hanno appena preso altri. Acerbi avrebbe molto da insegnare ai "cugini".