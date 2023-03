Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Lecce: "Sappiamo che il Lecce è una squadra in salute, vogliamo fare la partita subito".



SCELTE - Dzeko e Calha al posto di Lukaku e Brozovic? Giocando così tanto in questo periodo si devono fare delle scelte. Saranno importantissimi a gara in corso".



CONFRONTI - "Li facciamo ogni tre giorni, a volte sono positivi e altre negativi. Si fanno analisi perché è giusto confrontarsi sempre con i ragazzi su ciò che è meglio fare".